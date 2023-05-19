Adriana Lima, festivalde Dünyaca ünlü şarkıcı Adriana Lima, festivalde sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi.

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3. kez anne olan 41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, hamilelik ve doğum sürecinde aldığı kilolar yüzünden sık sık gündem oluyordu.

Dünyaca ünlü Brezilyalı model, son olarak sevgilisi Andre Lemmers ile Cannes Film Festivali'nde ortaya çıktı.

Aşk şov

İkilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi. Kırmızı halıda kendisiyle aynı yaştaki sevgilisi ile aşk dolu görüntüler sergileyen emekli model, tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.

Adriana Lima festivalde sevgilisiyle dudak dudağa poz vermeyi ihmal etmedi.

Hamilelik kilolarının çoğundan kurtulan Adriana Lima'nın yüzünün şişkinliğinin ise henüz tam olarak gitmemiş olması dikkat çekti.