Adriana Lima, tahtakurularının hedefi oldu Fransa'nın başkenti Paris'te hemen her yerde görülen tahtakuruları Victoria's Secret'ın en ünlü mankenlerinden Adriana Lima'yı da ısırdı.

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Fransa'da başkent Paris ve diğer kentlerde geçtiğimiz haftalarda gözlenen sıradışı tahtakurusu istilası devam ediyor.

Son zamanlarda sosyal medyada trenler, hastaneler gibi kamusal bir çok alanda tahtakurusu istilasına işaret eden görüntüler kent sakinlerinin en büyük kabusu oldu.

Adriana'yı Paris'te tahtakurusu ısırdı

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olan dünyaca ünlü model Adriana Lima da şu sıralar Paris Moda Haftası'nda olan modellerden. Sosyal medya hesabından Paris'teki günlerinden paylaşımlar yapan dünyaca ünlü model, son yayınladığı kareyle gündem oldu.

'İpucu vereyim, tahtakuruları'

Lima, otelde geçirdiği bir gecenin ardından hayranlarını meraklandıran bir fotoğraf paylaştı. Lima paylaşımına 'İpucu vereyim, tahtakuruları' notunu ekledi.

Paris Olimpiyatları tehlikede

Bu durum önümüzdeki yıl yapılacak Paris Olimpiyatları'yla ilgili sağlık ve güvenlik kaygılarına yol açıyor.

Tahtakuruları çoğalıyor

Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerin gerçekliğini doğulayan Paris Belediyesi, başkentte büyüyen tahtakurusu sorununa karşı hükümeti göreve çağırdı.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğu gibi haşerelerle mücadeleyi de öncelediklerine aldıklarını söyledi.