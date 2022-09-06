Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Adriana Lima üçüncü kez anne oldu

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi.

Son olarak sevgilisiyle birlikte mayıs ayında düzenlenen 75'inci Cannes Film Festivali'nde kameraların karşısına çıkan top model Adriana Lima, üçüncü kez anne olduğunu bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

41 yayındaki Lima ile bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Andre Lemmers'in bir erkek bebekleri oldu.

Cyan bebek

Bebeğine 'Cyan Lima Lemmers' adını verdiğini açıklayan Adriana Lima, gönderisinde "Dünyamıza hoş geldin" ifadelerine yer verdi.

Aldattı

Adriana Lima'nın, 2009'da Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in Lima'yı aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.