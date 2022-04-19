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- Adriana Lima ve Andre Lemmers'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Adriana Lima ve Andre Lemmers'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 07:01
- Güncelleme : 19.04.2022 - 07:05
Eski top model Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Çocuklar da partideydi
Lima Instagramda paylaştığı videoda takipçilerine bir oğlu olacağının müjdesini verdi. Videoda Lima'nın kendi kızları ile birlikte Lemmers'in iki çocuğu da yer aldı.
İki kızı var
Lima'nın eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki tane kızı bulunuyor.
Tiktok'tan duyurmuştu
Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı. "Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.