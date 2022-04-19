Adriana Lima ve Andre Lemmers'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Adriana Lima ve Andre Lemmers'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

40 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu.

Eski top model Adriana Lima, 7 ay önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz şubat ayında üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Lima'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

Çocuklar da partideydi

Lima Instagramda paylaştığı videoda takipçilerine bir oğlu olacağının müjdesini verdi. Videoda Lima'nın kendi kızları ile birlikte Lemmers'in iki çocuğu da yer aldı.

İki kızı var

Lima'nın eski eşi Marko Jaric ile evliliğinden 12 yaşında Valentina ve 9 yaşında Sienna adında iki tane kızı bulunuyor.

Tiktok'tan duyurmuştu

Adriana Lima, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı. "Victoria's Secret" podyumuna en uzun süre çıkan modellerden biri olarak tarihe geçen ve son defilesinde gözyaşları içinde seyircilerine veda eden Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki hamilelik testini kameraya göstermişti. Testte ise "hamile" kelimesi görülmüştü.