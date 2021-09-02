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- Adriana Lima, Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı
Adriana Lima, Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne Adriana Lima damgasını vurdu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 14:54
- Güncelleme : 02.09.2021 - 15:08
78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışında kırmızı halıya kelimenin tam anlamıyla yıldız yağdı. Bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlü isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören yıldızlardan biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.
SEVGİLİSİ EŞLİK ETTİ
Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.
KİLO ALDI
Pandemide biraz kilo aldığı görülen iki çocuk annesi Adriana Lima, ayrıca kırmızı halı için uzun payetli bir elbise tercih etti.