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    Adriana Lima, Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı

    Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne Adriana Lima damgasını vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 15:08
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    Adriana Lima, Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı

    78'inci Venedik Film Festivali'nin açılışında kırmızı halıya kelimenin tam anlamıyla yıldız yağdı. Bu yıl kelimenin tam anlamıyla ünlü isimlerin boy gösterdiği kırmızı halıda en çok ilgi gören yıldızlardan biri de Brezilyalı model Adriana Lima oldu.

    SEVGİLİSİ EŞLİK ETTİ

    Uzun süredir özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan Lima, etkinliğe yeni sevgilisi yapımcı Andre Lemmers ile birlikte katıldı.

    KİLO ALDI

    Pandemide biraz kilo aldığı görülen iki çocuk annesi Adriana Lima, ayrıca kırmızı halı için uzun payetli bir elbise tercih etti.

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