Adriana Lima, Victora's Secret'a geri döndü Doğum kilolarından kurtulan Adriana Lima, melek unvanını aldığı marka ile tekrar anlaştı. Lima, sarı şifon elbisesi ile kamera karşısına geçti.

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Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz yıl doğum yaptı.

Anne olduktan sonra modelliğe ara veren Lima, aldığı doğum kilolarıyla da sıkça konuşuldu.

Güzelliği ile göz dolduran 41 yaşındaki model, 1 yıldır ilişki yaşadığ Andre Lemmers'ten olan oğlunu kucağına aldıktan sonra kiloları ile baş başa kaldı.

Zayıflama sürecine giren Lima, yeniden eski fiziğine kavuştu.

Setlere geri döndü

Geçtiğimiz ay FIFA Küresel Taraftar Elçisi olarak atanan Brezilyalı model, ona melek unvanını kazandıran Victoria’s Secret markasıyla yeniden anlaştı.

Lima, markanın Heavenly parfümü için kamera karşısına geçti.

Sarı şifon elbisesiyle poz veren Lima, yeniden setlere döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Bu marka ailem gibi oldu” dedi.