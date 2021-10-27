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    Adriana Lima yeni aşkıyla film galasında boy gösterdi

    Andre Lemmers ile aşk yaşadığı ortaya çıkan eski top model Adriana Lima mutluluk pozu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 12:23
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    Adriana Lima yeni aşkıyla film galasında boy gösterdi

    Eski top model Adriana Lima, kısa bir süre önce yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    HER YERE SEVGİLİSİYLE GİDİYOR

    Sevgilisini adeta yanından ayırmayan Lima, önceki gün Lemmers ile birlikte Los Angeles'ta düzenlenen 'Last Night In Soho' filminin galasında boy gösterdi.

    MUTLULUK POZU

    Brezilyalı model ile Andre Lemmers, objektifler karşısında mutluluk pozu vermeyi ihmal etmedi. 40 yaşındaki Adriana Lima, pek çok galada olduğu gibi kırmızı halının en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

    Adriana Lima yeni aşkıyla film galasında boy gösterdi #1

    Adriana Lima yeni aşkıyla film galasında boy gösterdi #2

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