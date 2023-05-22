Adriana Lima'nın Cannes kıyafeti olay oldu Doğumdan sonra spor ve diyetle eski haline dönmeye çalışan Adriana Lima, Cannes'taki kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü.

ensonhaber.com

Yıllar önce Metin Hara ile yaşadığı aşkla Türkiye'de oldukça popüler olan Brezilyalı model Adriana Lima, 2021'de yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açmış, 2022'nin eylül ayında da oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Lemmers ile mutlu birlikteliği süren ünlü model, doğum kiloları yüzünden sosyal medyada eleştiriler almıştı.

Cannes tarzı beğenilmedi

Son görüntüsüyle uzun süre gündemde kalan model daha sonra spor ve diyetle eski haline döndü. Adriana Lima, bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali'nde sevgilisiyle birlikte boy gösterdi.

Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi 'Killers of the Flower Moon' galasına katılan modelin kıyafeti sosyal medyanın diline düştü. Rüküş bulunan Lima, kıyafeti yüzünden eleştiriler aldı.