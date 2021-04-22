Euro
9.8671
0.01%
Dolar
8.1969
0.22%
Altın
472.23
0.07%
Borsa
1.33
0%
Bitcoin
448.600
-0.67%
EXEN Coin
24.00
-7.83%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Adriana Lima'nın gizemli sevgilisi

    Gizemli sevgilisi ile ellerini paylaşan dünyaca ünlü model Adriana Lima, takipçilerini merakta bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 08:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adriana Lima'nın gizemli sevgilisi

    Adriana Lima, 12.7 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünden sır gibi sakladığı sevgilisiyle el el tutuştukları bir anın fotoğrafını yayınladı.

    "GÖZLER GERÇEĞİ GÖRMEZ"

    Sosyal medyada gündem olan karenin üzerine, ‘Küçük Prens’ten alıntı yapan 39 yaşındaki model, “İşte benim sırrım, çok basit: İnsan iyi ve doğru olanı ancak yüreğiyle görebilir. Gözler gerçeği göremez” notunu yazdı.

    Gizemli sevgilisi merak konusu olan Adriana Lima'nın, İspanyolca olarak “Seni seviyorum” sözlerini de paylaşımına eklemesi dikkat çekti.

    Adriana Lima nın gizemli sevgilisi #1Adriana Lima nın gizemli sevgilisi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir