Adriana Lima'nın ilginç hamile kıyafeti

75'inci Cannes Film Festivali'ne bu sene hamile katılan Adriana Lima yine tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan ünlü model Adriana Lima, 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısına bu sene de dmaga vurmayı başardı.

40 yaşında üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Lima ile sevgilisi Andre Lemmers, festival kapsamında gösterilen Elvis filminin galasına katıldı.

Dekolteli elbise giydi

Kelimenin tam anlamıyla karnı burnunda olan Lima, yine iddialı bir kıyafet giydi. Kırmızı halıda aşka gelen ünlü çift birbirinden romantik pozlar verdi.

. İki yıl önce Victoria's Secret podyumundan gözyaşları içinde emekli olan Adriana Lima'nın kıyafetine uygun renkli takıları da gözden kaçmadı.