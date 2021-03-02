Adriana Lima’nın Nusret paylaşımı

Nusret Gökçe ile bir araya gelen dünyaca ünlü model Adriana Lima, birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.

NUSRET'LE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Brezilyalı model, Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Nusret’i görünce fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Şortlu kombiniyle dikkat çeken ünlü model, Nusret’e sarıldığı pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

BOY FARKLI

Fotoğrafta en dikkat çeken şey ise Lima ile Gökçe arasındaki boy farkı oldu. Uzun yıllar mankenlik yapan Adriana Lima 1.79 boyunda. Nusret Gökçe’nin boyu ise 1.65.