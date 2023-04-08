Afra Saraçoğlu eski aşkı Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesini affetmedi! Takip etmeyi bıraktı Son zamanların en çok konuşulan ismi olan Afra Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun kendisini takipten çıkmasına kayıtsız kalmadı. Birbirlerini sosyal medyadan silen ikilinin dostluğu da bitti.

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Bir dönemin sevilen çifti oyuncu Afra Saraçoğlu ve meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılığı gündem olmaya devam ediyor.

5 yıl önce film setinde tanışan genç aşıklar, kıskançlık krizini aşamadı.

Son zamanların sevilen dizisi 'Yalı Çapkı'nında boy gösteren ve büyük beğeni toplayan Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlığı 4 yıllık aşkı bitirmişti.

Gönlünü Dilan'a kaptırdı

Bunun üzerine ortak açıklama yapan ikili, dostluklarının devam ettiğini belirtmişti.

Saraçoğlu, kariyerinde tırmanışa devam ederken, Yazıcıoğlu ise oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açtı.

Dostluk da bitti

Bunun üzerine eski aşkını takipten çıkaran Mert Yazıcıoğlu'nun hamlesi gündem oldu.

Durumu fark eden Saraçoğlu ise bu durumu affetmedi ve eski aşkını tek kalemde sildi.

Sosyal medya takibinin de bırakılması, ikilinin hem aşkının hem de dostluğunun bitmesine yorumlandı.