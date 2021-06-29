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    Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla poz verdi

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, siyah mayosuyla koltukta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 06:59
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 07:00
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    Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla poz verdi

    Aşk 101 dizisinde Sinan karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Siyah mayosuyla koltukta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.

    Güzel oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla poz verdi #1Afra Saraçoğlu siyah mayosuyla poz verdi #2

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