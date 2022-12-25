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    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu

    Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Hello dergisi için objektif karşısına geçti...
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 17:13
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    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu

    Yeni sezonun en iddiaları yapıtlarından olan Yalı Çapkını dizisi, her hafta reyting rekoru kırıyor.

    Dizinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in popülerliği de her geçen gün artıyor.

    İkili, geçtiğimiz günlerde Hello dergisine kapak oldu.

    Sosyal medyayı salladılar

    Başrol oyuncularının fotoğrafları ve röportajı, sosyal medyada gündem oldu.

    Cesur pozlar veren ikiliden Mert Ramazan Demir, “Arkadaş olmamızın etkisi nerdeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz.” dedi.

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu #1

    “Rahat bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi”

    Afra Saraçoğlu da meslektaşı ile aynı fikirde olduğunu belirterek, “Mert’in de dediği gibi, birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi.” diye konuştu.

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu #2

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu #3

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu #4

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu #5

    Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dergi kapağı oldu #6


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