Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu tatilde

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu tatilde

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Aileleriyle birlikte tekne tatili yapan çift, haftalık ücreti 47 bin TL olan lüks bir gulet kiralayarak denizin tadını çıkardı.

Bir buçuk yıldır birlikte olan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, yaz sezonunu Muğla'da açtı.

Pandemi sebebiyle sakin bir tatil tercih eden çift, lüks bir gulet kiraladı.

HAFTALIK FİYATI 47 BİN LİRA

Kiralanan teknenin haftalık ücretinin 6 bin Euro (47 bin TL) olduğu öğrenildi.

Mavi tura çıkan oyunculara, Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, Selçuk Bey'in eşi ve çocukları da eşlik etti.

İkilinin denizdeki romantik anları da objektiflere yansıdı.