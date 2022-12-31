Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılık açıklaması

Oyuncu Afra Saraçoğlu ve meslektaşı Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık ilişkilerini bitirdiklerini duyurdular. Ortak açıklama yapan ikili "3'üncü kişi yok, dostluğumuz devam ediyor" dedi.

Son günlerde magazin gündeminde zirvede yer alan ayrılık iddialarına nokta koyuldu.

Türkiye'nin beğenilen genç kadın oyuncularından biri olan Afra Saraçoğlu, ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını'ndaki rolü ile kariyerinde önemli bir başarıya ulaştı.

Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile uyum yakalayan Saraçoğlu, şu sıralar sosyal medya kullanıcıları ve dizi tutkunlarından övgü alıyor.

Fotoğraflarla iddiaları yalanladılar

İkilinin sıkça yakıştırılması nedeniyle gözler Saraçoğlu'nun kendi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisine çevrildi.

Dizideki uyumun çiftin ilişkisine zarar verdiği iddia edilirken, genç aşıklar birlikte çekilen karelerini paylaşarak iddiaları yalanlamıştı.

Öyle ki Yazıcıoğlu, Mert Ramazan Demir ile de bir araya geldiği anları paylaşmıştı.

Ayrıldılar

İlişkileri doludizgin devam eden çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi gelmişti.

İddialara göre, çiftin arasına yeni bir 3'üncü isim girerek ilişkilerinin bitmesine neden olduğu, Yazıcıoğlu'nun oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı belirtilmişti.

Son olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.

"Kararımızda hiçbir 3'üncü kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Sevgiyle kalın... "