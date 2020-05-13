Afra Saraçoğlu: Yan yanayız

Afra Saraçoğlu 1.5 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu’nun 27’nci doğum gününü Twitter’dan imalı ve resmi bir mesajla kutladı.

İki ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu 1.5 yıldır aşk yaşıyor.

Afra, Mert’in 27’nci doğum gününü Twitter’dan imalı ve resmi bir mesajla kutlayıp, aynı resmiyet ile yanıt alınca ortalık karıştı. Mert Yazıcıoğlu da aynı şekilde cevap verdi. Takipçileri bu soğuk doğum gününe şaşırdı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Afra Saraçoğlu’nun yazdığı “Ö.d.” ile “Özür dilerim” dediği ve çiftin arasının bozuk olduğu söylendi.

Afra Saraçoğlu bunun üzerine apar topar Instagram hesabından yeni çekilmiş pozlarını yayınlayarak “Yan yanayız” mesajı verdi.