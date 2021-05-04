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    Afra Saraçoğlu: Yatırımı kendime yaptım

    Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 23 yaşındaki Afra Saraçoğlu, kazandığı parayı kendine harcadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 09:24
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    Afra Saraçoğlu: Yatırımı kendime yaptım

    Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, rol aldığı dizilerle adından sık sık söz ettiriyor.

    Daha önce kendisine ev aldığı yönünde iddialarla gündeme gelen Afra Saraçoğlu, yatırımlarını oyunculuğa yaptığını söyledi.

    "EVE DEĞİL KENDİME YATIRIM YAPTIM"

    Henüz 17 yaşındayken "İkinci Şans"filminden gelen teklifle kariyerine de ilk adımını atan genç yetenek Saraçoğlu, "Eve değil kendime yatırım yaptım. Şan ve dans dersleri aldım. Oyunculuk kurslarına gittim." dedi.

    Afra Saraçoğlu: Yatırımı kendime yaptım #1

    Afra Saraçoğlu: Yatırımı kendime yaptım #2

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