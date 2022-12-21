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    Afra Saraçoğlu'nun annesiyle fotoğrafı ortaya çıktı

    Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat vererek geniş kitlelere ulaşan Afra Saraçoğlu'nun annesiyle olan fotoğrafına yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 08:07
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 08:17
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    Afra Saraçoğlu'nun annesiyle fotoğrafı ortaya çıktı

    Şu sıralar reyting rekorları kıran 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, gündemden düşmüyor.

    Genç anne

    Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcı ile yıllardır birlikte olan Afra Saraçoğlu'nun şimdi de annesini görenler hayret etti. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nun çok genç olması hayranlarını çok şaşırttı.

    Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz oldu.

    Afra Saraçoğlu nun annesiyle fotoğrafı ortaya çıktı #1

    Afra Saraçoğlu nun annesiyle fotoğrafı ortaya çıktı #2

    Afra Saraçoğlu nun annesiyle fotoğrafı ortaya çıktı #3

    Afra Saraçoğlu nun annesiyle fotoğrafı ortaya çıktı #4


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