Afra Saraçoğlu'nun davet tarzı beğenildi
ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu aşk iddialarını uzun süre yalanladıktan sonra denizin ortasında dudak dudağa yakalanmıştı.

Davet şıklığı

İki aşık bu pozlardan sonra yurt dışına tatile çıkmıştı. Lizbon'daki tatilinden yeni dönen Afra Saraçoğlu, ayağının tozuyla Bodrum’da gerçekleşen dünyaca ünlü bir markanın davetinde boy gösterdi.

Afra Saraçoğlu'nun davet tarzı beğenildi

Siyah derin dekolteli mini bir seçen güzel oyuncuya hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Güzel saçlarını açık bırakarak tarzını da son günlerde Barbie dizisinden dolayı meşhur olan pembe renkli bir çanta ile yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun davet tarzı beğenildi

Burcu Esmersoy da giymişti

Aynı elbiseyi Burcu Esmersoy'da giymişti. Pişti olan ikili için hayranları sosyal medyada "Hangisine yakıştı" anketi yaptı.