Ağrılı Fırat'ın annesi haklı çıktı: Rus sevgilisi Fırat'ı terk etti

Rus sevgilisi Mira ile evlenmek için annesini karşısına alan Ağrılı Fırat, canlı yayında terk edildi. Haklı çıkan Fırat’ın annesi, “Sana demedim mi” dedi.

Seda Sayan’ın sunumuyla ekranlara gelen Sabahın Sultanı programı, birbirinden farklı olayları gündeme getirmeye devam ediyor.

Programa son olarak, Ağrılı Fırat ile Rus Mira’nın aşkı damga vurdu.

Annesinin rızasını alabilmek için canlı yayına çıkan Fırat, programda ne dediyse başarılı olamadı.

Ağrı'dan katılan anne, oğlunun Rus biriyle evlenmesini istemediğinin altını çizerek oğlunun evliliğine rıza göstermedi.

"İSTENMEYEN GELİN OLMAK İSTEMİYORUM"

Son yaşananlar, “Senden bana gelin olmaz.” diyen anneyi haklı çıkardı.

Canlı yayına telefon bağlantısı ile katılan Mira, istenmeyen gelin olmak istemediğini, bu yüzden de Fırat’tan vazgeçtiğini söyledi.

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Terk edilen Fırat, “Bizim aşkımız böyle 3 günde annem yüzünden mi bitecek? Annemi haklı çıkartma Mira.” dedi. Mira ise, “Ben artık istenmeyen gelin olmak istemiyorum.” diyerek son noktayı koydu.

"BEN SANA DEMEDİM Mİ BU AŞK BİTECEK"

Ağrı’dan programa bağlanan anne ise, Mira’nın kararını sevinçle karşıladı. Fırat’ın, “Gördün mü yaptığını anne, mutlu musun? Ne yaptın ettin bizi ayırdın.” demesi üzerine anne, “İnşallah öyledir, bir daha barışmazsınız. Ne oldu? Mira nerede? Ben sana demedim mi bu aşk bitecek.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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