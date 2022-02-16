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    Ahmet Çevik'in yeni mesleği

    Olacak O Kadar'da yaptığı tiplemelerle ünlenen oyuncu Ahmet Çevik, Youtuber oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 07:48
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 07:56
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    Ahmet Çevik'in yeni mesleği

    Olacak O Kadar programında birçok tiplemeyle karşımıza çıkan Ahmet Çevik, yıllar sonra ortaya çıktı.

    TİYATRODAN UZAKLAŞTI

    Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar programında Özer Usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı. Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı.

    YPUTUBE VİDEOLARI ÇEKİYOR

    Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor.Ahmet Çevik in yeni mesleği #1

    Ahmet Çevik in yeni mesleği #2

    Ahmet Çevik in yeni mesleği #3

    Ahmet Çevik in yeni mesleği #4

    Ahmet Çevik in yeni mesleği #5

    Ahmet Çevik in yeni mesleği #6

    Ahmet Çevik in yeni mesleği #7

     


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