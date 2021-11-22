Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ boşandı

Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile olan evliliğini bitirdi.

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, 2019 yılında kendisinden 19 yaş küçük Asena Demirbağ ile nikah masasına oturmuştu.

8 BİN TL NAFAKA BAĞLANDI

Bir kız çocukları bulunan ikili, İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün anlaşma olarak tek celsede boşandı. Velayet annede kalırken Dursun’un, kızı için 8 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.

Boşanmanın ardından katıldığı magazin programında ayrılıkla ilgili konuşan Asena Demirbağ, gözyaşlarına boğuldu. Boşandığı için üzgün olduğunu belirten Demirbağ, şu açıklamayı yaptı:

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

“Yani çok üzgünüm böyle olmamalıydı. Ortada küçük bir çocuk varken boşanmak bu kadar kolay olmamalı. Ben boşanmayı istemedim bunu daha önce de söyledim. Bazı şeyler var, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil ama kızım için böyle olması gerekiyor. Boşanmaya razı değildim, kabul etmek zorunda kaldım çok üzgünüm. Elimden gelen her şeyi yaptım. Benim içim her zaman rahat.

"BEN BABASIZ BÜYÜDÜM"

Daha sonrasında affı olmayacak şeyler oldu. İnşallah ikimiz için en hayırlısı olur. Ahmet Bey inşallah birlikteliğimiz boyunca… Umarım en iyi şekilde babalığını yapar. Babasız büyüdüm, çok erken yaşta kaybettim. Ben babamı kaybettim, hayatta değildi hayatta olup da bu şekilde olması, ayrılması bu kadar kolay olmamalı. Fikir ayrılığı çocuk varken olacak şey değil, bir şey demiyorum…

"AHMET'E İNANMIŞTIM"

Çok üzgünüm, çok severek evlendim. Ailemi karşıma alıp evlendim. Ahmet’e çok inandım, güvendim; kendimi yarı yolda kalmış hissediyorum çocuğumla.

"ÇOCUK BARİ BÜYÜSEYDİ"

Çok zor süreç, düşünmekten uyuyamıyorum. Sevgi bitebilir, ortada bir çocuk yokken olabilir ama ortada çocuk varken düşünmen gerekiyor. Çocuğum için çabaladım. Çok küçük, keşke biraz büyüseydi de ondan sonra olsaydı bu durum. Çok kırgınım artık bir şey söylemek istemiyorum.”