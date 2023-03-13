Ahmet Kayakesen, geçmişiyle gündeme geldi EGO dizisiyle ekranlara dönen Ahmet Kayakesen, kendisi gibi oyuncu Burcu Binici ile bir dönem aşk yaşadı.

Ego dizisinde Tuncay Koraslan karakterine hayat veren Ahmet Kayakesen, geçmişiyle gündeme geldi.

Kayakesen'in bir dönem Burcu Binici ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Yüzü tırmalandı

Kayakesen o dönem Kertenkele dizisinde rol alıyordu. Sevgilisi Burcu Binici ile evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde, sevgilisini aldattığı ve Burcu Binici'nin de Ahmet Kayakesen'in yüzünü tırmaladığı iddia edilmişti.

Oyuncu Burcu Binici, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Kertenkele'nin Murat Komiser'i Ahmet Kayakesen’in gizemli tavırlarından şüphelenip WhatsApp’ını karıştırmış, sevgilisinin rol arkadaşı Yazmeen Baker’le yazışmalarını okuyunca da ilişkisini noktalamıştı.

Burcu Binici, Kayakesen için şu açıklamayı yapmıştı:

Otel iddiası

“Aynı evde yaşıyorduk. Son bir aydır set saatleri sürekli uzuyordu. Değişik, gizemli hareketler sergiliyordu. Şüphelendim, WhatsApp’ına girdim. Meğer o kadınla otel odalarında buluşuyormuş.”

Ahmet Kayakesen’e diziyle ilgili mesajlar attığını söyleyen Yazmeen Baker ise aldatma iddialarını yalanladı ve Burcu Binici’nin konuyu abarttığını, kendisine telefon açtığını hatta Binici’nin sevgilisi Kayakesen’in yüzünü tırmaladığını söyledi.

"Rol arkadaşı yüzünden ayrıldık"

Bir programa bağlanan Binici, Baker’in açıklamalarını hatırlatmaları üzerine özellikle tırmalama olayına çok şaşırdığını söyleyerek şöyle konuşmuştu: