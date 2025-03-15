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Haber Merkezi

Türk sinema ve televizyonunun güler yüzlü yıldızı Şinasi Yurtsever, hayranlarını ve sanat dünyasını yasa boğdu.

Kardeş Payı"ndan "İşler Güçler"e, hafızalara kazınan rolleriyle milyonları kendine hayran bırakan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında uzu süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü.

Merhum oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma töreninde gözyaşları sel oldu.

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR'DEN VEDA

Şinasi Yurtsever ile Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İşler Güçler gibi projelerde birlikte rol alan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yakın arkadaşlarının kaybının ardından Instagram hesapları üzerinden paylaşım yaptı.

Murat Cemcir, Yurtsever'in ölümüne ilişkin paylaştığı duygu oldu mesaja, "Canım kardeşimin mekanı cennet olsun. O bizi güldürdü yeni hayatında Allah da onu güldürsün." notunu düştü.

Ahmet Kural ise, Yurtsever'in bir fotoğrafını paylaşarak "Söz yok... Canım Şinom" notunu yazdı.

ROL ARKADAŞINA VEDA ETTİ

Birçok projede birlikte yer aldığı dostuna veda etmek için anma törenine katılan Kural, burada Yurtsever ile tanışma hikayesini anlattı.

Yurtsever ile 2006 yılında tanıştığında henüz oyunculuğa başlamadığını belirten Kural, şöyle konuştu:

Bu mesleği yapmadan önce, 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştık kendisiyle. Çok büyük bir hayranı olduğumu söylemiştim. Speaker1: Daha sonra 2009 yılında Mardin'de dizi çekmeye gittik. Orada her adımı bekliyorum gelsin diye.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Veda konuşması sırasında duygusallaşan Kural, aniden gözyaşlarında boğulunca özür dileyerek sahneden uzaklaştı.