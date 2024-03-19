Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'den hamilelik pozu Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin'den karnı burnunda paylaşım geldi.

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Şarkıcı Sıla'dan olaylı bir şekilde ayrılan ünlü oyuncu Ahmet Kural, avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"Mutluyuz"

Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'de dünyaevine girmişti.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, ortak yaptıkları bir Instagram paylaşımıyla geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

"Çok heyecanlıyız"

İkilinin "Çok heyecanlıyız" mesajını yazarak bebek ve biberon emojisi koyduğu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

"8"

Çağla Gizem Şahin, şimdi ise karnı burnunda olan son halini sosyal medya sayfasından yayınladı. Şahin, yayınladığı karelere "8" notunu yazdı.