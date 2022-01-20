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    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı

    Canlandırdığı “Timsah Celil” rolüyle izleyicilerin büyük beğenisini toplayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyetini değiştirdiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:04
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    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı

    “Çukur” dizisinde “Timsah Celil” karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, radikal bir kararla kimliğini değiştirdi.

    Trans birey olduğunu açıklayan Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla değişimini gözler önüne serdi.

    Instagram ve Tiktok'ta paylaşımlar yapan başarılı oyuncu, “Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabii” notunu düştü.

    “TRAVESTİYİM DİYE…”

    TikTok'ta yaptığı bir yayın sırasında, “Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim, travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim.” diyen Yılmaz’ın değişimi, bazı hayranlarını şoke etti.

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #1

    DAHA ÖNCE TACİZE UĞRADI

    2013 yılında “Kadınlar Aşklar Şarkılar” isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemişti.

    “Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı.” diyen Yılmaz, “Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #2

    ÖDÜLLÜ OYUNCU

    2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak "Cam Tavanlar" dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #3

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #4

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #5

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #6

    Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı #7


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