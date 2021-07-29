Ahmet Mümtaz Taylan: Şantiyelerde kamyon tarttım

Ahmet Mümtaz Taylan, katıldığı programda oyuncu olmadan önceki hayatını anlattı.

Başarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.

"İYİ PARA VERİRLERDİ"

“Leyla ile Mecnun” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Gençlik yıllarında maddi zorluk çektiğini anlatan Taylan, “Asfalt şantiyelerinde kamyon tartardım. Boşunu dolusunu... Mahrumiyet bölgelerinde iyi para verirlerdi. Şırnak-Silopi hattındaki asfalt şantiyesinde çalışmıştım. Yazın biraz para biriktiriyordum ki kışın rahat okuyayım diye” dedi.

"20 KİLO VERDİM"

Sağlık sorunları nedeniyle kilo verdiğini de anlatan ünlü oyuncu, mide ameliyatı olmadığını belirtti: “Şeker hastasıyım, fazla kilolarım nedeniyle insüline kadar düştüm. 20 kilo verdim ama mide ameliyatı olmadım. Diyet yaptım, çok zorlandım. Şimdi kilomu korumaya çalışıyorum.”