Ahmet Rıfat Şungar, evlendi

Ünlü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar grafik tasarımcısı Esra Gülmen'le evlendi.

Ahmet Rıfat Şungar, kendisi gibi oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Esra Gülmen ile nikah masasına oturdu.

BÜYÜKADA'DA NİKAH

İstanbul Büyükada’da sade bir törenle evlenen çift, nikahtan özel kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Çiftin paylaşımına takipçileri tebrik mesajı yağdırdı.