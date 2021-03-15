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    Ahmet Rıfat Şungar, evlendi

    Ünlü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar grafik tasarımcısı Esra Gülmen'le evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 08:27
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    Ahmet Rıfat Şungar, evlendi

    Ahmet Rıfat Şungar, kendisi gibi oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan ayrıldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Esra Gülmen ile nikah masasına oturdu.

    BÜYÜKADA'DA NİKAH

    İstanbul Büyükada’da sade bir törenle evlenen çift, nikahtan özel kareleri sosyal medyadan paylaştı.

    Çiftin paylaşımına takipçileri tebrik mesajı yağdırdı.

    Ahmet Rıfat Şungar, evlendi #1

    Ahmet Rıfat Şungar, evlendi #2

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