Ahmet Tatlıses açıklamalarıyla gündem oldu: "Çiğ köfte fabrikası mühürlendi" İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, bir süredir küs olduğu babasına dair zehir zemberek ifadeler kullandı.

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İmparator lakaplı ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile uzun zamandır kavgalı.

Ünlü şarkıcı, akıl sağlığından şüphe ettiği için kendisine vasi tayini davası açan oğlu Ahmet Tatlıses ile bu defa ‘Tatlıses’ markası yüzünden mahkemelik olmuştu.

Baba-oğul arasındaki kavga yeniden alevlendi.

Yeni Günaydın'a konuşan Ahmet Tatlıses, babasını adeta ifşa etti ve zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Benim soyadım Tatlıses"

"Tatlıses markasını değiştirmeyeceğim. Benim soyadım Tatlıses... İbrahim Bey ne zaman yeni bir şeyler yapmak istese, ne zaman haber olmak istese benim ile ilgili asılsız iddialar ortaya atıyor." diyen Ahmet Tatlıses, şunları söyledi:

"20 yıl ben işlettim"

"Tatlıses kebap ve çiğ köfte şubelerini 20 yıl boyunca ben işlettim. Ne zaman bıraktım işte o zaman rezalet oldu.

Merdiven altı imalat iddiası

Hatta geçtiğimiz aylarda kendi işlettiği çiğ köfte fabrikası merdiven altı imalat yapmaktan mühürlendi. İbrahim Bey ağır ilaçlar kullanıyor dolayısıyla artık bu işlere de yetişemiyor.

Yanındakiler de ilgilenmediği için artık merdiven altı oldu.

"Yine de sustum"

Benim kendisiyle gıda şirketleri bazında yüzde 10 ortaklığım vardı, onu dahi elimden aldı yine sustum."