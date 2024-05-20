Ahu Sungur Cannes'a giden oyuncuları eleştirdi: "Yarı çıplak bir yarış" Ekranların ünlü isimlerinden Ahu Sungur, sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımıyla gündem oldu.

ensonhaber.com

Tiyatro ve sinema dünyasının 43 yaşındaki ünlü oyuncu Ahu Sungur'un, Instagram hesabından yaptığı son paylaşım gündem oldu.

Oyunculuğun çok kıymetli bir meslek olduğunu söyleyen Sungur, günümüzde oyunculuğun, ünlü olmakla karıştırıldığını belirtti.

Sungur’un sözleri, Cannes’da yürüyen Türk ünlülere de bir gönderme olarak algılandı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımda şunları yazdı:

"Mesleğim kıymetlidir."

"Oyunculuk çok kıymetli bir meslektir. Günümüzde; ünlülükle karıştırılır. Ün: genellikle iyi, üstün bir niteliğiyle herkesçe çok iyi bilinip tanınma durumudur. Oysa ki, günümüzdeki ünlülük durumunun 'Üstün bir niteliğe' sahip olma zorunluluğu barındırmadığı aşikardır maalesef… Gerçek oyuncular bir disiplinden gelirler. Performans sergilerler. Sergiledikleri performanslar niteliklidir. Oyunculuk, bir şekilde ünlü olma hali değildir. Oyunculuk, yarı çıplak kendini sergileme ve kim daha güzel ve ünlü yarışı da değildir. Mesleğim kıymetlidir."

Paylaşımlarına devam eden ünlü oyuncu, seksapalitenin kişinin doğasından gelen bir olgu olduğunu ve şu an etrafına baktığında yanındakinin durumuna göre vaziyet alan zarafetten uzak bir yarı çıplaklık gördüğünü söyledi.

Sungur, paylaşımında şunları ifade etti:

"Yarı çıplak bir durum görüyorum"