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    Ahu Sungur'dan aşı tepkisi

    Ahu Sungur, aşı karşıtlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 14:53
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    Ahu Sungur'dan aşı tepkisi

    Pandemi dönemini evinde geçiren Ahu Sungur, sırası gelip aşı vurulmayan insanlara tepki gösterdi.

    "DOKTORLAR DAHA NE DESİNLER"

    Koronavirüs salgınından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunun altının çizen Ahu Sungur, sosyal medya hesabından "Doktorlar daha ne desinler. Aşı karşıtlarına soruyorum, neden? Başka bir çözüm öneriniz, alternatifiniz var mı bu beladan kurtulmak için?" mesajını yazdı.

    Ahu Sungur dan aşı tepkisi #1

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