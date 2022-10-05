Ahu Tuğba, Ian Kasırgası mağduru

Amerika'da yaşayan Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi sular altında kaldı.

ABD'nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası'nda 100e yakın insan ölmüştü. Büyük yıkıma sebep olan kasırgada Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi de sular altında kaldı.

Uzun süredir polis olan kızıyla Miami'deki evlerinde gözlerden uzak bir hayat süren Ahu Tuğba, hayatının en zor günlerini yaşıyor.

"Ne yapacağız"

Korkunç anlar yaşayan ünlü oyuncu ve kızı evlerini terk etti. Ahu Tuğba açıklamasında, "Çok kötüyüm. Moralim sıfır. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum!" dedi.

Bababanneye gittiler

Kasırganın en şiddetli olduğu anda ikinci kata çıkıp canlarını kurtaran Ahu Tuğba ile Anjelik Calvin, daha sonra çaresizce evlerini terk etti. Anne-kız akrabalarına sığındı.

Arabaları da tıpkı evleri gibi suların altına gömülen anne-kız, çareyi ülkenin daha güneyinde yaşayan Anjelik'in babaannesine gitmekte buldu.