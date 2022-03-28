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    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'i paylaştı

    Ahu Tuğba, 'Doğal güzellik' notuyla kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 10:35
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    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'i paylaştı

    Yeşilçam'ın cesur oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla Miami'de yaşıyor.

    POLİS OLDU

    Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.

    Bu süreçte annesi zaman zaman paylaşımlar yaparak kızının hayatındaki anları takipçilerine gösterdi.

    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in makyajsız halini paylaştı. Ahu Tuğba, kızının pozuna "Doğal güzellik" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin i paylaştı #1

    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin i paylaştı #2

    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin i paylaştı #3

    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin i paylaştı #4

    Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin i paylaştı #5


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