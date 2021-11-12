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- Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı
Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı
Polis akademisini bitiren kızıyla gurur duyan Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 12.11.2021 - 11:02
- Güncelleme : 12.11.2021 - 11:11
Yeşilçam'ın güzel oyuncularından olan Ahu Tuğba, artık Miami'de yaşıyor. Kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, zaman zaman sosyal medyada kızıyla birlikte pozlarını paylaşıyor.
"HAYAT ARKADAŞIM"
Tuğba, polis akademisini bitiren kızının yeni yaşını kutladı. Ahu Tuğba, kızını paylaşarak "Allah'ın verdiği en güzel armağanımsın, hayat arkadaşımsın." dedi.
Tuğba'nın paylaşımına yorum yağarken çoğu takipçi de anne-kızın benzerliğini dile getirdi.