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    Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı

    Polis akademisini bitiren kızıyla gurur duyan Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 11:11
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    Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı

    Yeşilçam'ın güzel oyuncularından olan Ahu Tuğba, artık Miami'de yaşıyor. Kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, zaman zaman sosyal medyada kızıyla birlikte pozlarını paylaşıyor.

    "HAYAT ARKADAŞIM"

    Tuğba, polis akademisini bitiren kızının yeni yaşını kutladı. Ahu Tuğba, kızını paylaşarak "Allah'ın verdiği en güzel armağanımsın, hayat arkadaşımsın." dedi.

    Tuğba'nın paylaşımına yorum yağarken çoğu takipçi de anne-kızın benzerliğini dile getirdi.

    Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı #1

    Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı #2

    Ahu Tuğba, kızının doğum gününü kutladı #3

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