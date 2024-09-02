Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarını anlattı Hayatını haybeden Yeşilçam Yıldızı Ahu Tuğba'nın ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin, annesinin son anlarını anlatırken sabahtan akşama kadar annesinin uyuduğunu düşündüğünü söyledi.

Haber Merkezi

Yeşilçam ünlülerinden biri daha aramızdan ayrıldı.

69 yaşındaki Ahu Tuğba, ABD'de hayatını kaybetti.

Tuğba'nın ölüm haberini, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Nuri Alço duyurdu.

Alço, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik." ifadelerini kullandı.

Tuğba, 1991 ile 2010 yılları arasında evli kaldığı Amerikalı doktor Timmy Alejtanij'den olan Anjelik adındaki kızı ile yaşıyordu.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini duyuran Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.

"HEP BAŞIMDA DURDU"

Cenazesinin getirilmesi beklenen Tuğba'nın ABD'li kızı Anjelik Calvin, annesinin son anları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Calvin, "Bu yaşıma kadar hep başımda durdu. Başka bir anne gibi olabilirdi, ama o parasını benim eğitimime harcadı. Hep bana apayrı bir anne oldu." dedi.

"BONCUK GÖZLÜM BUZ GİBİ OLMUŞTU"

Dünyanın en büyük acılarından birini yaşadığını söyleyen acılı kadın, "Öğlene doğru uyandım, annem hala uyuyor gibiydi. Akşam oldu, annemde hala bir ses yoktu. Gece olunca endişelendim ve 911’i aradım. Annemin yanına gittiğimde, benim boncuk gözlüm buz gibi olmuştu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ACISI"

Dünyanın en büyük acısı, bir annenin evladı tarafından o şekilde bulunması. Rabbim düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da annemi o şekilde görmeseydim." ifadelerini kullandı.