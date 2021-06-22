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    Ahu Yağtu: Evlenmek gerekmiyor

    Başından iki evlilik geçen güzel yıldız Ahu Yağtu, "Birbirini sevenlerin evlenmesi şart değil" görüşünü savunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 08:10
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 08:39
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    Ahu Yağtu: Evlenmek gerekmiyor

    'Kardeşlerim' dizisinde 'Suzan' karakterini canlandıran Ahu Yağtu, bir dergiye röportaj verdi. Birbirinden güzel pozlar veren ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Yağtu, söz evlilikten açılınca tartışılacak sözler söyledi.

    "EŞ OLMAYA GEREK YOK"

    2000-2005 arasında Doğan Akçura, 2012-2013’te de Cem Yılmaz ile evlilik yaşayan Ahu Yağtu, “Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence.” ifadelerini kullandı.

    BEYAZ TAKIM GİYDİ

    Yağtu, derin göğüs dekolteli beyaz takımıyla dergi için verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Yağtu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

    Ahu Yağtu: Evlenmek gerekmiyor #1Ahu Yağtu: Evlenmek gerekmiyor #2Ahu Yağtu: Evlenmek gerekmiyor #3

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