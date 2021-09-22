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    Ahu Yağtu, Hande Subaşı'nın eski eşiyle görüntülendi

    2005 Miss Turkey birincisi Hande Subaşı'nın 2013 yılında evlenip 2017 yılında boşandığı Can Tursan, sürpriz bir isimle yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 08:32
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    Ahu Yağtu, Hande Subaşı'nın eski eşiyle görüntülendi

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan sekiz yıl önce boşanan Ahu Yağtu’nun ‘Kardeşlerim’ dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

    Ters köşe yapan Yağtu önceki gün organizatör Can Tursan ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde bir klinik çıkışı boyunluğuyla dikkat çeken Yağtu, görüntülendiklerini fark edince kısa bir panik yaşadı.

    YİNE 'ARKADAŞIM' DEDİ

    İkili hızla bir kafeye girdi. “Boynum tutuldu o yüzden doktora geldik” diyen Ahu Yağtu, “Beyefendi kim?” sorusuna “Arkadaşım” diye cevap verdi.

    Ahu Yağtu, Hande Subaşı nın eski eşiyle görüntülendi #1

    Ahu Yağtu, Hande Subaşı nın eski eşiyle görüntülendi #2

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