Ahu Yağtu, yere düştü

Eski eşi Cem Yılmaz'la olan nafaka davasıyla da gündemde olan Ahu Yağtu, katıldığı bir ödül töreninde zor anlar yaşadı.

Kardeşlerim dizisinin Suzan'ı Ahu Yağtu, bir derginin ödül törenine katıldı.

Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Yağtu, ödül vermek için sahneye çıktığı sırada ayağı takılınca yere düştü. Yağtu'nun yardımına ise sunucu Fadik Sevin Atasoy yetişti.

"HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Yağtu'nun ayağa kalkmasına yardım eden Atasoy "Jennifer Lawrence da Oscar'da böyle bir giriş yapmıştı. Bize tekrar o anıyı canlandırdığın için teşekkür ederiz" dedi. Ahu Yağtu ise "Hiç önemli değil, biz bizeyiz çünkü bu akşam" ifadeleriyle yanıt verdi.