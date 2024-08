Özcan Deniz'den kız kardeşine kaset tehdidi

Haber Merkezi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Özcan Deniz'de yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile dün birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ailesini sildiğini duyurdu. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki gösterdi.

"AKŞAMI BEKLE"

Kız kardeşi Yurda Güler, Samar Dadgar'a ateş püskürmüştü. Kız kardeşine "Akşamı bekle" diyerek gözdağı veren Deniz, yeni bir açıklama yaptı ve bombayı patlattı.

Özcan Deniz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"EVLİ ERKEKLE BİRLİKTESİN"

"Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısızlığı daha bekliyor."

Yurda Güler Özcan Deniz'in eşiyle ilgili şunları söylemişti:

"YİNE KÜÇÜK BİR KIZLA BİRLİKTE"

"BİRİNCİ EVLİLİĞİ BİTMEDEN BU KIZI BULDU"

"YAŞLANIYORUM BUNALIMINDA"

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.

"FİGÜRANLIK İÇİN İRAN'DAN GELMİŞ BİRİ"

Filmlerinde figüran olmak için İran’dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir; ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı... Hep beraber yaşadık!



Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum… Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım.



Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur.