Özcan Deniz'den kız kardeşine kaset tehdidi Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, önce ağabeyiyle sonra da kız kardeşiyle ipleri kopardı. Ailesiyle problemli olan ünlü isim sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

Haber Merkezi

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Özcan Deniz'de yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile dün birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ailesini sildiğini duyurdu. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki gösterdi.

"AKŞAMI BEKLE"

Kız kardeşi Yurda Güler, Samar Dadgar'a ateş püskürmüştü. Kız kardeşine "Akşamı bekle" diyerek gözdağı veren Deniz, yeni bir açıklama yaptı ve bombayı patlattı.

Özcan Deniz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"EVLİ ERKEKLE BİRLİKTESİN"

"Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor. Bir saygısızlığı daha bekliyor."

Yurda Güler Özcan Deniz'in eşiyle ilgili şunları söylemişti:

"YİNE KÜÇÜK BİR KIZLA BİRLİKTE"

"Ağabeyim Özcan Deniz’in “ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar” cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

"BİRİNCİ EVLİLİĞİ BİTMEDEN BU KIZI BULDU"

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...



İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran’dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik. Daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim.



Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde, onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzey’i yalnız bırakmamak içindi...



Bizi kovduran kız şimdide, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

"YAŞLANIYORUM BUNALIMINDA"

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen, yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği, her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.

"FİGÜRANLIK İÇİN İRAN'DAN GELMİŞ BİRİ"