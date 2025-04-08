Artık esmer! Şarkıcı Petek Dinçöz imaj değiştirdi

Haber Merkezi

Konser maratonuna ara vermeden devam eden Petek Dinçöz, imaj değişikliğine gitti.

Yeni imajıyla büyük beğeni toplayan Dinçöz, saçlarını siyaha boyayarak sahnede adeta yenilendi.

OĞLU SARIŞIN SEVİYOR

“Daha enerjik hissediyorum.” diyen sanatçı, hem sahne performansıyla hem de şıklığıyla göz kamaştırdı. Sahne alacağı mekana annesinin yanında gelen oğlu ise annesini sarışın haliyle daha çok sevdiğini söyleyerek esprili bir şekilde, “Ama siyah saçları da çok güzel olmuş.” diyerek annesine olan hayranlığını dile getirdi.

Dinçöz, enerjisi ve sesiyle Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.