Ajda Pekkan: 6 kez çocuk aldırdım Yaşına rağmen genç görünümüyle sürekli gündeme gelen Ajda Pekkan, 6 kez kürtaj olduğunu açıkladı.

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Türk müziğinin Süperstar'ı 77 yaşındaki Ajda Pekkan, yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

Süperstar Ajda Pekkan konuk olduğu canlı yayında, yıllar sonra çocuk itirafında bulundu.

2. Sayfa programında, altı kez hamile kaldığını, ancak çocuk sahibi olmaya korktuğunu anlattı.

Kürtaj itirafında bulunan Pekkan, çocukları çok sevdiğini ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini açıkladı.

İşte Pekkan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"Kedilerimle avunuyorum"

"Kedilerle avunmaya çalıştım, kaldı ki benim çocuğum altı defa oldu, istemedim. Ben kendi hayatımı zaten zor idame ettirebildim."

Ajda Pekkan geçtiğimiz gün de şu açıklamalarla dikkat çekmişti:

"Çantalarım çakmadır"