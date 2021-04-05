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    Ajda Pekkan, ameliyat oldu

    Ajda Pekkan, ameliyat oldu

    Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın dizleri dayanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:04
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    Türk pop müziğinin eskimeyen 75 yaşındaki şarkıcısı Ajda Pekkan, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

    AYAĞA KALKAMIYOR

    Süperstar, iki dizinden de ameliyat oldu. Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan sanatçıya, ameliyat sonrası kardeşi Semiramis Pekkan bakıyor.

    Ameliyatı başarılı geçen Pekkan'ın bir süre ayağa kalkması yasaklandı.

    İHANETİ AFFETMİŞTİ

    Geçtiğimiz yıl şubat ayında dokuz yıllık aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun (53) ihanetine uğrayan Ajda Pekkan, sevgilisine bir şans daha vermişti. Aşk hayatını yoluna sokan Pekkan, iyilşemek için gün sayıyor.

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