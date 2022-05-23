Petrol
111
0.92%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
487.718
2.85%
BTXN Coin
13.57
3.74%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Ajda Pekkan aşka inanmıyor

    Bursa konserinde hayranlarıyla dertleşen Ajda Pekkan, aşk hakkında düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ajda Pekkan aşka inanmıyor

    En son adı Hakan Altun'la aşk dedikodularına karışan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, önceki gün Bursa'da konser verdi.

    "Sakın inanmayın"

    Kendisini dinlemeye gelenlere artık aşka inanmadığını söyleyen Ajda Pekkan, adeta sahneden dertleşti.

    Seyircilerini aşk için uyaran Pekkan, "Aşk dediğiniz şey koca bir yalan. Bana bakın, sakın inanmayın aşka falan. Eğer kendinizi seviyorsanız aşk odur işte" diye konuştu.

    Ajda Pekkan aşka inanmıyor #1

    Ajda Pekkan aşka inanmıyor #2

    Ajda Pekkan aşka inanmıyor #3

    Ajda Pekkan aşka inanmıyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Taliban'dan yurt dışındaki siyasilere 'geri dönün' çağrısı
    Dünya

    Taliban'dan yurt dışındaki siyasilere 'geri dönün' çağrısı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Kars'taki 'Peynir Müzesi'ne ziyaretçi akını
    Gündem

    Kars'taki 'Peynir Müzesi'ne ziyaretçi akını

    Görüş Bildir