Ajda Pekkan aşka inanmıyor

Bursa konserinde hayranlarıyla dertleşen Ajda Pekkan, aşk hakkında düşüncelerini dile getirdi.

En son adı Hakan Altun'la aşk dedikodularına karışan 76 yaşındaki Ajda Pekkan, önceki gün Bursa'da konser verdi.

"Sakın inanmayın"

Kendisini dinlemeye gelenlere artık aşka inanmadığını söyleyen Ajda Pekkan, adeta sahneden dertleşti.

Seyircilerini aşk için uyaran Pekkan, "Aşk dediğiniz şey koca bir yalan. Bana bakın, sakın inanmayın aşka falan. Eğer kendinizi seviyorsanız aşk odur işte" diye konuştu.