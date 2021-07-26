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    Ajda Pekkan evin fiyatını 40 milyona çıkardı

    Zekeriyaköy'deki evini satmaya çalışan Ajda Pekkan, evin fiyatına zam yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 11:32
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    Ajda Pekkan evin fiyatını 40 milyona çıkardı

    Ajda Pekkan, 4 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı Zekeriya'daki üç katlı villasına alıcı çıkmayınca indirime gitmişti. Ünlü şarkıcı, 20 milyon liraya kadar inmişti. Dubai'den bir prens talip olsa da ev bir türlü satılamamıştı.

    ESKİ FİYATI VERDİ

    Eylül ayına kadar Bodrum'daki evinde tatilini geçirecek olan Ajda Pekkan, emlakçıları arayarak evin fiyatını eski fiyatına çektirmiş. 960 metrekare arsa içerisindeki 6 oda, 2 salon bulunan villanın fiyatı yeniden 40 milyon lira oldu.

    Ajda Pekkan evin fiyatını 40 milyona çıkardı #1

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