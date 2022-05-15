Birçok kez estetik yaptıran Süperstar Ajda Pekkan, "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Bizimki genetik çok şükür" dedi.

76 yaşındaki Süpertar Ajda Pekkan, konserlerine ara vermeden devam ediyor.

Dinleyicileri ile buluşan Süperstar, sahneda adeta tozu dumana katıyor.

Yaşam enerjisi oldukça yüksek olan Ajda Pekkan, zaman zaman estetikleriyle de gündeme düşüyor.

"Estetik değil, genetik"

14 kez bıçak altına yatan ve çeşitli bölgelerden operasyon geçiren Pekkan, "estetik" konusunda bir açıklamada bulundu.

Ajda Pekkan, "Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Birazcık uzadı mı güzellik hemen estetiğe bağlıyorlar. Bizimki genetik çok şükür" dedi.

Süperstar, 3 kez burnunu, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi.

Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdiren Pekkan, her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

Ajda Pekkan güzelliğini genlere bağladı ViDEO