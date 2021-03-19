Ajda Pekkan ihaneti affetti

Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı kendisinden 22 yaş küçük Bülent Çavuşoğlu'na geri döndü.

Pop müziğin efsanesi 75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, 9 yıllık sevgilisi 53 yaşındaki iş insanı Bülent Çavuşoğlu tarafından ihanete uğramıştı.

Aldatılmanın etkisinden zor çıkan Pekkan, sevgilisine, "Kapı açık, arkanı dön ve çık" restini çekmişti.

Yeniden bir araya gelen ikilinin, Bodrum'da buluştuğu öğrenildi.

BİR ŞANS DAHA VERDİ

Aldattığına pişman olan ve Ajda Pekkan'a karşı jestlerde bulunan Bülent Çavuşoğlu, kendisini affettirmeyi başardı. İlişkisine yeniden bir şans daha veren Pekkan, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi ile ikinci baharını yaşamaya başladı.