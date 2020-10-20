Ajda Pekkan kaç yaşında? Ajda Pekkan estetiksiz fotoğrafları...

Süperstar Ajda Pekkan geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle sık sık konuşuluyor. Pekkan'ın geçirdiği bazı operasyonlardan pişman olduğu iddiası gündeme düştü.

Ünlülerin ve sosyetenin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Ajda Pekkan'ın bacaklarına uyguladığı liposuction (yağ aldırma) yüzünden çok pişman olduğunu söyledi. Çok sayıda operasyon geçiren Ajda Pekkan'ın yaşı ve estetiksiz hali merak konusu oldu.

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

12 Şubat 1946 doğumlu olan Ajda Pekkan, 2020 yılı itibariyle 74 yaşındadır.

AJDA PEKKAN ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI