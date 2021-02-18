Ajda Pekkan kıyafet asistanı tuttu

Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmayan Ajda Pekkan, mağazaya yollamak için kendine birini tuttu.

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, koronavirüsten korktu. Bu yüzden mağazalardan uzak durdu.

KIYAFET ASİSTANI

Şıklıklarıyla konuşulan ünlü isimler kıyafet aldırmak için özel asistan tutarken Ajda Pekkan da bu modaya uydu. Artık asistanı Pekkan için kıyafet alışverişi yapıyor.

Pekkan, villasını da her hafta dezenfekte ettiriyor ve test yaptırmayan hiçbir misafiri evine kabul etmiyor.