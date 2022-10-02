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Ajda Pekkan Kuruçeşme'de sahne aldı

Ajda Pekkan Kuruçeşme'de sahne aldı

76 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İstanbul Kuruçeşme’de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pekkan’ın sahne tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.